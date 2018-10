Herman José faz paródia com Maria Leal

Humorista apresenta uma nova versão de "Dialetos de Ternura" onde fala sobre a polémica que envolve a cantora.

Ver esta publicação no Instagram A arte de bem derreter. #money #marriage #otario Uma publicação partilhada por Herman José (@herman.jose.oficial) a 18 de Out, 2018 às 12:56 PDT

Herman José publicou no Instagram um vídeo onde apresenta uma nova versão da música "Dialetos de Ternura", que lançou Maria Leal para a ribalta.Nesta, o humorista mostra uma letra modificada que fala sobre a polémica que envolve a cantora e o marido, Francisco D'Eça Leal."Hoje estou a cantar com amor e muito mel, ansiosa para encontrar um marido com papel, oh oh… Casarei com o primeiro que prove ser abastado, eu para derreter dinheiro sou melhor que o Salgado, oh oh", canta Herman José.Como legenda, o humorista escolheu: "A arte de bem derreter". Para hashtags selecionou #money #marriage #otario