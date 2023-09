ICM sobre a euromilionária do Marco de Canaveses bate recorde na CMTV

"As excentricidades de uma milionária", título do ICM emitido esta terça-feira à noite pela, obteve o melhor resultado de sempre da história do programa.A emissão, composta por uma reportagem da autoria de Tânia Laranjo, Adrian Negura e Marc Ricardo Silva, foi para o ar às 21h27, e atingiu uma audiência média de perto de 440 mil espectadores, o que é equivalente a 9% de share.É o melhor resultado de sempre do programa da, estreado a 18 de março de 2019, ou seja, com mais de 4 anos de emissões ininterruptas.O programa daficou na posição 16 dos programas mais vistos do dia, e foi o líder do cabo. Contribuiu para mais uma vitória da, que liderou o mercado de informação nacional com 6%, mais do que o conjunto de todos os seus concorrentes CNN (3,2% de share) e SIC Notícias (1,8%).Todos os resultados citados são da responsabilidade da GFK.