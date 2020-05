Impala despede mais de 50 trabalhadores e fecha revista 'VIP'

O grupo Impala, que detém as revistas ‘Nova Gente’, ‘VIP’, ‘Maria’ e ‘TV7 Dias’, avançou com um processo de despedimento coletivo. Segundo apurou o, vão ser dispensados 54 trabalhadores das várias publicações, sendo que a ‘VIP’ encerrou definitivamente, apesar de a empresa manter o título.As revistas de culinária do grupo também poderão estar em risco de acabar.sabe ainda que a Impala decidiu avançar com esta medida depois de ter visto recusado o pedido para entrar em regime de layoff, por ter iniciado um Processo Especial de Revitalização (PER) na Segurança Social. E só é possível as empresas acederem a este apoio do Estado se não tiverem dívidas na Segurança Social.O grupo liderado por Jacques Rodrigues também foi excluído do plano de apoio aos media, tendo já pedido esclarecimentos ao Presidente da República, à ministra da Cultura, ao secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media, à ERC e à Associação Portuguesa de Imprensa sobre o critério de distribuição das verbas para a compra de publicidade institucional pelo Estado.Contactada pelo, Paula Rodrigues, diretora-geral de publicações da Impala, não quis fazer comentários.Sofia Branco, presidente do Sindicato dos Jornalistas, garantiu aoque a situação está a ser acompanhada a nível jurídico, apesar de ainda não saber precisar "quantos jornalistas estão envolvidos".