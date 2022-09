Instagram é multado em 405 milhões de euros por violar tratamento de dados de menores

A rede social Instagram foi multada em 405 milhões de euros por violação no tratamento de dados de menores, anunciou a Comissão Irlandesa de Proteção de Dados (DPC), que atua em nome da União Europeia. Trata-se da mais dura decisão imposta por essa autoridade desde 2018, quando o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDRP, na sigla em inglês) deu mais poder aos reguladores para proteger os consumidores contra o domínio do Facebook, Google, Apple e Twitter.



O DPC supervisiona em nome da UE a Meta, dona do Instagram, uma vez que tem a sua sede regional na Irlanda.