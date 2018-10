Jornalista regressou à cidade brasileira para acompanhar de perto as eleições.

11:46

"Chamam-lhe a cidade maravilhosa. Já fui muito feliz no Rio de Janeiro . O meu saudoso filho estudou na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Espero que agora, noutras circunstâncias, apreciem o meu olhar profissional nesta segunda volta das eleições presidenciais", pode ler-se na fotografia.





A jornalista Judite Sousa está no Rio de Janeiro, no Brasil, para acompanhar as eleições presidenciais do país.Através de uma publicação feita na página do seu Instagram, Judite avançou que aquela cidade tem um significado especial para ela.