James Corden vai deixar "The Late Late Show" no final da oitava temporada

James Corden vai deixar de ser o apresentador do "The Late Late Show" no final da próxima temporada, segundo confirmou o jornal Daily Mail.O britânico, de 43 anos, tomou a decisão de desistir no final da oitava temporada, apesar dos esforços dos executivos da CBS que disseram que "tentaram desesperadamente mantê-lo durante mais tempo"."The Late Late Show", filmado a partir de Los Angeles, nos EUA, estreou pela primeira vez em 1995 com o apresentador Tom Snyder. Craig Kilborn e Craig Ferguson seguiram-se como apresentadores até que James Corden 'apareceu' à frente do programa em 2015."Nós [CBS] tentámos desesperadamente mantê-lo por mais tempo, mas o James só queria fazer este último ano", revelou uma fonte do canal. "Tem sido um grande sucesso para nós durante tantos anos, vamos sentir muito a sua falta", acrescentou."O James disse-nos que se divertiu imenso e está incrivelmente grato à CBS, mas sente que agora é a altura certa para sair em alta e fazer do seu último ano o maior de sempre", termina a mesma fonte.