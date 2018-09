Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jani Gabriel a caminho de substituir apresentadora de programa na SIC

Modelo poderá substituir Catarina Sikiniotis no 'FamaShow'.

11:21

Aos 27 anos, a modelo e apresentadora Jani Gabriel pode estar a caminho da SIC, já que o seu nome é falado para substituir Catarina Sikiniotis em ‘Fama Show’.



Jani, que se estreou em televisão como Repórter V do programa ‘The Voice Portugal’, foi apresentadora das ‘Praias Olímpicas’ em 2016 e uma das bailarinas de serviço em ‘Danças do Mundo’, de 2017.



Neste momento é repórter do ‘Sociedade Recreativa’, de Sílvia Alberto, na RTP 1, mas segundo a revista TVGuia pode estar de saída.



Daniel Oliveira, o novo diretor-geral de entretenimento do canal de Carnaxide, quer Jani no ‘Fama Show’.