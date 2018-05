Meghan e Harry surpreenderam convidados com o nome que deram às mesas no casamento

Nome dado às mesas do copo-de-água revela o sentido de humor do casal.

Town And Country que o gesto fez sucesso. "Foi tão querido. Houve muitos acenos para a bela junção das duas culturas."





O casamento foi há exatamente uma semana, mas continua a dar que falar. Depois das nove proibições a que Meghan está sujeita após ter dito o "sim" a Harry , há novos pormenores sobre o casamento real que estão a correr mundo.O casal fez os cerca de 200 convidados da cerimónia privada, que ocorreu após o casamento, rirem ao lerem os nomes das mesas do copo-de-água. Meghan e Harry pertencem a duas culturas diferentes, a cultura americana e a britânica, respetivamente, e quiseram celebrar essas diferenças.Como? Usando uma referência às duas culturas com os nomes "potato, potato, tomato, tomato, oregano, oregano" [batata, batata, tomate, tomate, oregãos, oregãos] que se pronunciam de forma diferente no inglês com sotaques britânico e americano.A forma inteligente como fizeram com que americanos e britânicos se sentissem bem-vindos não passou despercebida.Janina Gavankar, estrela de "True Blood", contou à revista americanaA amiga de Meghan revelou ainda que todos os convidados se divertiram e dançaram até altas horas da noite."Nós dançámos até altas horas. Divertimo-nos, festejámos e comemos sliders [termo usado para pequenas sandes com cerca de 5 centímetros] às 2 da manhã. Foi um dia tão bonito e uma noite despreocupada. Foi um dia muito poderoso na história. E acho que todos sentiram isso em todo o mundo", revelou Janina.Meghan e Harry casaram a 19 de maio numa cerimónia transmitida para o mundo todo.