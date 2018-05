Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Já se sabe o que provocou a felicidade do pajem no casamento real

Pai de Brian revelou o motivo do contentamento da criança que virou 'meme' na Internet.

13:53

Um dos momentos mais icónicos do casamento dos atuais duques de Sussex, Harry e Meghan, foi aquele em que a câmara que filmava a entrada da noiva em Windsor eternizou em segundo plano a expressão sorridente de um dos pequenos pajens que segurava o véu da noiva à entrada da Capela de São Jorge.



O momento virou 'meme' da Internet e fez muitos dos fãs da família real questionarem-se acerca do que terá provocada a cara de 'excitação' do pequeno Brian Mulroney, que juntamente com o irmão gémeo John, foram um dos quatro pajens no dia do casamento real.



Filho de Jessica, melhor amiga de Meghan Markle, a criança teve um papel muito importante no processo de levar a noiva até Harry, o seu noivo, que a esperava no altar. Mas quando a marcha nupcial estava prestes a começar, o menino ficou deslumbrado com algo que viu, e de acordo com o pai, Ben, a sua expressão de contentamento deveu-se a nada mais nada menos do que uma trombeta.



"Eu perguntei-lhe o que se passou e ele explicou-me que nunca tinha ouvido uma trombeta antes. Acho que também ficou deslumbrado com tudo o que viu na igreja, as pessoas, as flores...nada daquilo estava nos ensaios e por isso ficou em êxtase", disse o apresentador de televisão canadiano durante uma entrevista no programa de televisão "Show Your Morning".



Os gémeos juntaram-se ao príncipe George e ao afilhado de Harry, Jasper Dyer, para levar a noiva ao altar. Já a princesa Charlotte e outras cinco meninas foram as damas de honor escolhidas por Meghan.



Harry e Meghan disseram o 'sim' no dia 19 de maio em Windsor, perante cerca de 200 convidados e tornaram-se oficialmente nos duques de Sussex, título atribuído pela Rainha Isabel II.