Menina de 5 anos fica destroçada quando descobre que não vai ao casamento real

Lola, de Belfast, Irlanda do Norte, não ficou contente quando a mãe lhe contou que não ia à cerimónia de Harry e Meghan.

23.05.18

Lola, uma menina de 5 anos que reside em Belfast, Irlanda do Norte, ficou destroçada quando a sua mãe, Ashlee, lhe contou que não tinha sido convidada para o casamento real entre o Príncipe Harry e atriz Meghan Markle. A inédita reação da criança foi filmada e partilhada na rede social Facebook, no dia 18 de maio, pela sua mãe e já se tornou viral.

A menina terá sido convidada para uma festa de chá, em jeito de celebração do casamento, na sua escola mas pensava que esse convite era na verdade para estar presente nas comemorações reais.

"Mas eu não sou uma princesa?", pode ouvir-se Lola perguntar no vídeo partilhado na conta de Ashlee no Facebook.

"Fiquei com o coração partido por vê-la chorar assim por não ir ao casamento real… Tentei explicar-lhe que é uma princesa mas que é só minha e do pai dela", contou Ashlee ao jornal The Sun.