Samantha Grant, a meia-irmã de Meghan Markle, quer dar os parabéns à duquesa pelo seu casamento com o príncipe Harry. O problema... é que não tem o seu número de telefone. A notícia é avançada pela Flash! Samantha, de 53 anos, saltou para a ribalta no ano passado, depois de anunciar que ia escrever um livro explosivo sobre Meghan chamado 'The Diary of Princess Pushy’s Sister'. A norte-americana, que sofre de esclerose múltipla e está confinada a uma cadeira de rodas, causou polémica ao dizer publicamente que Meghan era "narcisista" e "hipócrita", acusando-a de negligenciar a família.Naturalmente – e tal como Thomas Markle Jr., o meio-irmão de Meghan – Samantha não foi convidada para o casamento real, e deu várias entrevistas televisivas sobre o assunto, comentando até a cerimónia real em direto, num programa de televisão. Agora, Samantha parece estar decidida a fazer as pazes com a irmã mais nova."Espero que depois deles voltarem da lua-de-mel, tenhamos tempo para comunicar ao telefone", disse, em entrevista a uma estação de rádio norte-americana. Porém, quando o locutor lhe perguntou se tinha o telefone da irmã, Samantha respondeu: "Vou pedi-lo ao meu pai".Samantha mantém a esperança que Meghan venha a perdoar as suas inconfidências do passado. "Quando tudo acalmar espero poder partilhar com ela os meus desejos... penso que tudo vai ficar bem. Ela é a minha irmãzinha e eu adoro-a e fiquei muito orgulhosa de a ver naquele momento feliz, foi tão bonito e real", revelou, acrescentando: "Quaisquer conflitos do passado desaparecem quando estamos perante aquele nível de felicidade".