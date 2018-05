Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Meghan Markle quer ser Presidente dos EUA

Depois de casar com o Príncipe Harry, será possível Meghan ser a sucessora de Donald Trump?

Por Marta Ferreira | 10:56

Meghan Markle já conquistou o coração de um príncipe e muitos são aqueles que a comparam com uma segunda versão de Diana, "a princesa do povo", mas o que é certo é que esta sempre foi uma mulher de grandes ambições.



A outrora estrela da série Suits revelou em 2015 a um jornalista britânico, Piers Morgan, que ambicionava a presidência dos Estados Unidos.



"Em criança, eu queria ser presidente ou um jornalista como você", revelou a, agora, duquesa de Sussex.



No mesmo ano, Meghan fez um discurso num evento das Nações Unidas onde afirma que tinha orgulho em ser mulher e feminista e contou um episódio da sua infância onde sentiu que fez a diferença.







Mas vejamos, será possível, estando casada com o príncipe Harry, concorrer à presidência e assim poder ser a sucessora do tão polémico Donald Trump?



De acordo com o jornal britânico Daily Mail, Meghan terá dito a um amigo próximo que a sua maior meta era chegar à Casa Branca, isto já depois de ter iniciado o seu romance com o atual marido.



A antiga atriz ainda é uma cidadã americana porque o processo para se tornar uma britânica de pleno direito leva cerca de três anos. Meghan deverá optar, de acordo com o jornal britânico, pela dupla cidadania. Sendo assim, é possível candidatar-se à presidência pois continuará a ser uma cidadã americana.



Porém, devido à sua condição atual enquanto membro da realeza, poderá enfrentar dificuldades.



"É uma regra muito forte que os membros da Família Real se mantenham fora da política", admitiu um historiador real.



Apenas se Harry, que dificilmente chegará a monarca, desistir dos deveres reais oficiais se tornará mais fácil o caminho para a presidência de Meghan.



Segundo a Constituição dos EUA, "nenhum título de nobreza será permitido pelos Estados Unidos e nenhuma pessoa poderá, sem o consentimento do Congresso, aceitar qualquer presente, emolumento, cargo ou título de qualquer tipo, seja qual for, de qualquer rei, príncipe ou estado estrangeiro".



Meghan mantém relações próximas com Barack e Michelle Obama. O futuro da duquesa, se assim continuar, será polémico e poderá quebrar muitos protocolos da família real britânica.