Príncipe Harry quer ver o sogro

Harry e Meghan Markle casaram-se no passado sábado, em Windsor.

Depois de terem adiado a lua de mel para estarem presentes nas celebrações do 70º aniversário do príncipe Carlos, a imprensa internacional avança que as férias de Harry e Meghan vão esperar mais uns dias. Isto porque o irmão de William quer conhecer o sogro o quanto antes.



"Tanto ele como Meghan querem ir ver Thomas, que foi operado ao coração, e querem fazê-lo o mais depressa possível, até para perceberem o estado em que está. Deve acontecer antes de viajarem", contou uma fonte ao ‘Entertainment Tonight’.