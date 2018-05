Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sobrinho de Meghan Markle apanhado a entrar em discoteca armado

Jovem de 25 anos é vendedor de canábis nos EUA.

Tyler Dooley, sobrinho de Meghan Markle, foi apanhado no interior de uma discoteca em Londres armado com uma faca, horas após a atual duquesa de Sussex dar o nó com o príncipe Harry, no Reino Unido



O jovem de 25 anos, consumidor e vendedor legalizado de canábis, utilizou como argumento o facto de Donald Trump ter afirmado recentemente que a cidade londrina era uma "zona de guerra", onde era frequente acontecerem ataques à faca.



O proprietário de uma quinta em Oregon onde é realizada a produção de canábis, não foi convidado para o casamento real mas viajou na mesma para Londres com a mãe, Tracy Dooley, e o irmão.



Horas depois de Meghan e Harry darem o nó no Castelo de Windsor, no passado sábado, o jovem de 25 anos era barrado à porta da discoteca Bucchus, por tentar entrar com uma faca.



De acordo com o jornal Mirror, o homem entregou a arma branca ao segurança do espaço noturno sem oferecer qualquer resistência. O incidente ocorreu por volta das 00h00 de domingo, quando este e a restante família celebrava o casamento da prima, apesar de não terem recebido convite para o mesmo.



Foi então que Tyler Dooley se justificou com as afirmações do presidente dos EUA, alegando que só andava armado com a faca para se proteger. Os seguranças chamaram a polícia e agiram com a maior calma possível. Quando as autoridades chegaram ao local, a faca foi apreendida mas não foram realizadas detenções.