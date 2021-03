Joana foi a grande vencedora do 'Big Brother - Duplo Impacto' que terminou este sábado com uma final disputada entre o ex-casal, Joana e Savate.A concorrente de Cascais arrecadou 62% dos votos e Bruno Savate, em segundo lugar, não foi além dos 38% de votos.Em choque após a vitória, Joana disse mesmo não saber o que fazer com o prémio final de 20 mil euros.