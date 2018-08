Joana Ribeiro contratada pela TVI após seis anos na SIC

Depois de 6 anos de trabalho numa casa que quero muito, a SIC, decidi abraçar um novo desafio. Aceitei a proposta que TVI me fez. Sou uma actriz livre e este é o momento certo para sair da minha zona de conforto e agarrar este novo projecto. Na SIC aprendi muito e cresci enquanto pessoa e actriz com os profissionais espectaculares com quem tive a oportunidade de trabalhar, que sempre me disseram que as boas oportunidades são para se agarrar. Quero deixar um agradecimento especial à direção da SIC, em especial ao Daniel Oliveira a quem desejo as maiores felicidades e sucessos e que fez com que esta minha decisão fosse mais difícil. Obrigada por tudo ?? TVI, estou cheia de vontade de continuar a escrever esta minha história convosco também.

A post shared by Joana Ribeiro (@__joanaribeiro__) on Aug 29, 2018 at 5:09am PDT