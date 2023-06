Jogos de tabuleiro para toda a família: Batalha Naval é o primeiro a chegar às mãos dos leitores do CM. Não perca

A ‘Batalha Naval’ é o 1.º de quatro jogos de tabuleiro oferecidos pelo. A partir de amanhã basta adquirir a caderneta e completá-la com cinco selos. Depois disso está habilitado a levantar o seu jogo, que atravessa gerações e faz as delícias de miúdos e graúdos.Na redação doe daé enorme a expectativa em relação aos jogos de tabuleiro que estão prestes a chegar. "A ‘Batalha Naval’ é um jogo universal, muito antigo e intemporal. Desde menino que me lembro de o jogar com papel e caneta.Esta atualização é tridimensional, mais tátil e com cores muito apelativas, sobretudo para as crianças", diz o jornalista Francisco Penim. Os apresentadores do ‘Manhã CM’ Duarte Siopa e Ágata Rodrigues aproveitaram o intervalo do programa para explorarem melhor o 1.º jogo: "É formidável e ainda por cima estou a ganhar!", revela Siopa. "Embo- ra esteja a perder, reconheço que estes jogos chegaram no momento certo. Estou ansiosa pelo ‘4 Em Linha’ para jogar na praia", conta Ágata. ‘Adivinha Quem É’ e ‘Jogo da Glória’ são os outros jogos que vão estar disponíveis.