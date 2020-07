Ana Leal deixa TVI

"Moro num livro envelhecido pelo tempo. Hoje abri esse livro. As imagens sucedem-se. São a minha existência. O que vi. O que senti. O que ninguém poderá contar por mim.

Nomes. Lugares. Pessoas. Rostos. Expressões. Montanhas. Vales. Cores. Cheiros. Medo. Esperança. Memórias", começou por escrever a jornalista. "

O que nunca me conseguirão tirar porque fui eu que escrevi essas linhas. H





oje chorei. Amanhã será outro dia", acrescentou.

"Voltaria a fazer tudo da mesma forma, com o orgulho de quem não verga a nenhum tipo de pressão", concluiu a jornalista.





A jornalista da TVI, Ana Leal, anunciou esta sexta-feira que o seu vínculo profissional com a TVI terminou. Numa publicação feita nas redes sociais esta tarde, a jornalista admite que chorou e fez um conjunto de agradecimentos a vários colegas e amigos de profissão.Recorde-se que Ana Leal foi suspensa no final do mês de maio após um desentendimento com o diretor de Informação Sérgio Figueiredo.A jornalista facultou ao Conselho de Redação (CR) emails que trocou com a direção de Informação para sustentar as acusações de censura que a antiga equipa do seu programa de investigação fez ao diretor.O canal instaurou um inquérito interno e a repórter foi alvo de um processo disciplinar, o segundo em oito anos - em 2013 foi suspensa após ter feito participação ao CR por ter sido retirada do alinhamento do ‘Jornal das 8’, pela então subdiretora Judite Sousa, uma notícia sua.Em atualização