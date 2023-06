Várias associações de jornalistas têm vindo a insurgir-se contra o esboço da nova Lei Europeia da Liberdade de Imprensa e enviaram ao Conselho da União Europeia uma carta aberta a pedir que trave a proposta de legislação. Um dos 60 subscritores desta carta é a Associação Repórteres Sem Fronteiras. A Federa- ção Europeia de Jornalistas também já definiu a proposta como um “golpe à liberdade de imprensa” que “colocaria ainda mais em risco” os jornalistas, quando comparada com a situação atual, em que não há lei europeia sobre o tema.





A proposta de lei partiu da Comissão Europeia, em setembro, com a intenção de introduzir proteções contra a interferência política, a concentração dos media e dar mais segurança aos jornalistas e às suas fontes. A vontade legislativa foi motivada pelo caso ‘Pegasus’, no âmbito do qual 180 jornalistas foram espiados. Entretanto, no início deste mês, França introduziu uma exceção preocupante no que diz respeito à proibição de utilização de ‘spyware’ e mecanismo de monitorização informática contra os jornalistas, sempre que estiver em causa a “segurança nacional”.