Judite Sousa explica discussão com repórter de imagem

Jornalista da TVI considera grave que tenham sido divulgadas imagens do episódio no Brasil e diz ter muita sensibilidade nos olhos.

19:47

algo que não teria qualquer importância se a jornalista em questão não fosse a Judite Sousa-vá-se lá saber porquê".





gostaria que soubessem por mim que tenho um problema de visão a que os oftalmologistas chamam fotofobia.





Judite Sousa reagiu esta sexta-feira ao vídeo que a mostra a discutir com um repórter de imagem da TVI no Brasil. Numa mensagem publicada no Instagram, a jornalista estranha que as imagens da discussão tenham sido "roubadas" e desvaloriza o episódio, que diz tratar-se de "A pivot justifica o facto de ter insistido para fazer o direto num outro local - o motivo da discussão - por ter um problema de sensibilidade na vista : "Ao, a jornalista já tinha desvalorizado o caso, considerando tratar-se de uma discussão normal entre colegas.