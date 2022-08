Uma juíza de Delaware, Estados Unidos, ordenou ao Twitter que forneça mais dados para que Elon Musk possa fundamentar as suas queixas, mas não o volume “absurdamente vasto” que foi inicialmente solicitado pelo dono da Tesla .



Após escutar as duas partes, a juíza Kathaleen McCormick determinou que a rede social forneça informações sobre as cerca de 9 mil contas falsas e ‘spams’ ocorridos no 4º trimestre de 2021 e método usado para selecioná-las.









