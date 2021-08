O desfalque no leque de estrelas da TVI promete continuar a dar que falar. Kelly Bailey, de 23 anos, e David Carreira, de 30, estão agora na mira da SIC, sabe a ‘Sexta’.A namorada de Lourenço Ortigão, que foi recentemente apresentando como o novo rosto do terceiro canal, está prestes a terminar o vínculo de exclusividade com a estação de Queluz de Baixo e já tem em mente novos objetivos profissionais.