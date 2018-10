Leonor Poeiras substitui Manuel Luís Goucha nas manhãs da TVI

Apresentadora foi escolhida para conduzir a emissão do programa VOCÊ NA TV na próxima semana.

Esta foi a solução arranjada pela direção de programas da TVI, dirigida por Bruno Santos, para assegurar a condução do programa no decorrer das férias de Goucha, que deverá regressar aos ecrãs dia 15 de outubro.



A comunicadora, de 38 anos, tem assumido várias vezes o lugar de Fátima Lopes no programa A Tarde é Sua, exibido durante a tarde.







