Leonor suspeita de tentar matar Madalena em 'Alguém Perdeu'

Leonor encontra a arma usada para balear a mãe e é apanhada pela polícia.

Por Patrícia Correia Branco | 08:25

Depois de Madalena ter levado um tiro, Eduardo lança todas as suspeitas do crime sobre Leonor. Indignada com as acusações, a ex-jornalista vai dar um passeio junto ao mar e acaba por encontrar a arma usada pelo assassino contratado por Bruno.



Ao longe, é observada por um casal que, com receio que esta se vá matar, acaba por chamar a polícia. Em mais uma cena de grande emoção, que vai para o ar esta semana na novela ‘Alguém Perdeu’, da CMTV, Leonor é levada pelas autoridades e acusada de tentativa de homicídio da mãe.



Magda e Bruno ficam angustiados com a detenção de Leonor, e Rodrigo fica completamente destroçado ao imaginar que a enteada é culpada.



Leonor nega o crime e fica a aguardar julgamento em liberdade, permanecendo em casa, com pulseira eletrónica.



Esta terça-feira, por motivos de acompanhamento noticioso da crise dos combustíveis, não foi emitido o habitual episódio de ‘Alguém Perdeu’. Por isso, esta quarta-feira não é publicada a fotonovela.



Mariana acaba com Ricardo

Mariana não perdoa Ricardo por lhe ter escondido que deu guarida a Leonor e acaba com ele, apesar da insistência de Leonel, que também leva por tabela por ter sido conivente com a situação. Zeca Pedra assiste à conversa.



Belinha envolve-se com Bomba

Sérgio Bomba exige a Vanda que não se meta na sua vida, porque só assim lhe vai entregar a confissão de dívida de Ricardo. Quando a advogada se vai embora, Belinha seduz Sérgio e faz amor com ele.