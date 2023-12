Luís Montenegro requisitou à RTP os jornalistas Hugo Cadete e Inês Gonçalves. O CM sabe que o líder do PSD pretende contar, já a partir de janeiro, com o contributo destes dois profissionais na campanha para as eleições legislativas que se realizam a 10 de março. Curiosamente, nos últimos tempos, ambos estiveram envolvidos em processos contra a administração e a direção de Informação da RTP.









