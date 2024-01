Liderança absoluta: 'Direto CM' da CMTV derrota Goucha e Júlia

Entre as 15h50 e as 18h00, o 'Direto CM', noticiário da tarde da CMTV, obteve uma audiência de 393 mil e quinhentos espectadores, em média, equivalente a 15,2 % de share, acima do programa "Júlia", da SIC, no mesmo horário, que registou apenas 346 mil espectadores, ou seja, 12,2 % de share.

O programa Goucha da TVI, ficou-se pelos 254 mil espectadores, ou seja, 10,5% de share.

A antena da TVI emitiu também um "Especial Informação", às 17.35, que durou 25 minutos, e que foi, também, derrotado pela CMTV. O noticiário da TVI obteve 331 mil espectadores, com 10,4% de share, muito abaixo da CMTV.

Nas audiências do dia, a CMTV garantiu um share médio diário de 8,4, contra 2% da CNN e 1,9% da SIC Notícias. Ou seja, sozinha, a CMTV obtém mais do dobro do auditório dos seus concorrentes juntos.

A CMTV é emitida apenas no canal 8 de todas as plataformas de cabo, mas não está na TDT.

A televisão do Correio da Manhã é líder na televisão por cabo há 21 meses consecutivos, e em janeiro vai também à frente de todos os canais de cabo.

Todos os resultados citados são da responsabilidade da GFK.