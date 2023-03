O Grupo Impresa, que detém a SIC e o Expresso, registou, em 2022, uma queda nos lucros de 91,4% por comparação com o ano de 2021. Em valores efetivos, fechou o ano com lucros de 1,1 milhões de euros quando no ano anterior tinha registado 12,6 milhões. Francisco Pedro Balsemão, CEO da Impresa, justifica os números por um ano de 2022 que “ficou marcado por eventos com um forte impacto negativo direto nos nossos resultados, como a guerra na Ucrânia e o aumento de custos com produção e energia”, começa por explicar.









