Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Madalena entre a vida e a morte em 'Alguém Perdeu'

Mãe de Leonor descobre o plano de Bruno para se vingar dos irmãos Sarmento.

Por Patrícia Correia Branco | 08:58

Bruno põe em marcha o início da sua vingança fatal contra os irmãos Sarmento: Rodrigo, Eduardo e Magda.



No episódio desta terça-feira de ‘Alguém Perdeu’, na CMTV, o marido de Leonor arma um plano para os três se deslocarem à clínica e contrata alguém para os matar.



No entanto, Madalena descobre a intenção do genro e, desesperada, corre para o local, de forma a avisar o marido e os cunhados.



Enquanto os três esperam e se apercebem que nenhum deles marcou aquele encontro, a mãe de Leonor surge a correr pela rua, aos gritos, para os avisar de que correm perigo de vida e, ao colocar-se à frente deles, acaba por ser baleada nas costas, por engano.



Madalena cai inconsciente no colo de Rodrigo, que pede socorro desesperadamente.



A gestora fica entre a vida e a morte, não se sabendo, para já, quem é o assassino contratado por Bruno.