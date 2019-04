Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mafalda Luís de Castro: “Inspiro-me em memórias pessoais”

Personagem vive drama familiar na telenovela da CMTV.

Por André Filipe Oliveira | 08:51

Em ‘Alguém Perdeu’, Mafalda Luís de Castro dá vida a Leonor Mascarenhas.



Um desafio exigente para a atriz, de 29 anos, que vive um drama familiar, após a morte do único filho, por distração da própria mãe.



"Inspiro-me em histórias da vida real e em memórias pessoais. É fácil procurar essas emoções porque nós, atores, temos ferramentas para transportar esses dramas para a realidade das nossas personagens", explica ao CM.



A estrela da CMTV afiança que está feliz com o desenrolar da trama.



"Estou contente com o resultado. Gosto do todo. A dinâmica da novela está muito interessante. Estamos a tentar ser fiéis à dor das famílias que vivem estes dramas", acrescentou.



Mafalda revela que a equipa está unida e focada. "Sentimos que somos uma família. É um projeto importante para a CMTV", finalizou.