Maioria dos portugueses acede às redes sociais através do telemóvel

Tendência mantém-se desde 2015, segundo revela o estudo ‘Os Portugueses e as Redes Sociais’, da Marktest Consulting.

A maioria dos portugueses acede às redes sociais através do smartphone, uma tendência que se mantém desde 2015, segundo revela o estudo ‘Os Portugueses e as Redes Sociais’, da Marktest Consulting.



O mesmo concluiu que, este ano, 85,4% dos utilizadores de redes sociais acederam através do smartphone e 48,4% preferiram o portátil. A predominância do telemóvel é transversal a todos os períodos horários, sendo entre as 15h e as 18h que uma menor diferença relativa entre ambos é observada.



O período das 20 às 22h apresenta-se como o prime time digital, com 78,6% dos utilizadores a aceder às redes sociais neste período.