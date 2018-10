Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Facebook notifica portugueses atacados

Utilizadores já começaram a receber ‘mensagens personalizadas’ a avisar que foram alvo de hackers.

Por Catarina Figueiredo | 01:30

Os utilizadores portugueses que foram alvo do ataque informático ao Facebook no passado dia 25 de setembro, que afetou 29 milhões de contas, já começaram a ser notificados pela rede social.



Contactado pelo Correio da Manhã, um internauta português revelou que recebeu uma "mensagem personalizada" da equipa do Facebook a lamentar o incidente de segurança e o acesso indevido dos piratas informáticos a alguns dos seus dados pessoais.



"Quando abri a aplicação do Facebook na noite de quarta-feira deparei-me com um aviso no topo do ecrã a informar-me que a minha conta tinha sido uma das afetadas pelo ataque informático do mês passado", explicou o utilizador em declarações ao CM.



De acordo com a rede social, o ataque acedeu a algumas informações pessoais como "nome, endereço de email, número de telemóvel (...) data de nascimento e localizações recentes" do utilizador.



Na mensagem, o Facebook fez saber ainda que já foram tomadas medidas no sentido de proteger as contas e garantiu estar "a trabalhar com as autoridades legais sobre a melhor forma de abordar o incidente".



Em comunicado, o Facebook explicou anteriormente que os piratas informáticos que levaram a cabo o ataque terão acedido às contas ao roubarem as chaves digitais utilizadas pela empresa para manter os utilizadores online.



Desconhece-se, para já, a quantidade de contas portuguesas afetadas.