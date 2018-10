Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acionistas do Facebook querem afastar Zuckerberg

Após escândalo, rede social precisa agir com “mais responsabilidade e transparência”.

Por Sónia Dias | 01:30

Cansados de escândalos, vários acionistas do Facebook decidiram pedir o afastamento do seu cofundador e presidente do conselho de administração, Mark Zuckerberg. Uma missão quase impossível, já que este detém a maioria da empresa (mais de 60%).



Segundo o ‘Business Insider’, a proposta de afastar Zuckerberg foi originalmente apresentada pelo fundo Trillium Asset Management em março e rapidamente ganhou o apoio de Scott Stringer, da New York City Comptroller; Michael Frerichs, do Tesouro do Illinois; Seth Magaziner, do Tesouro de Rhode Island; e Joe Torsella, do Tesouro da Pensilvânia. Investidores poderosos que, juntos, controlam mais de mil milhões de dólares em ações da tecnológica.



Com o argumento de que Zuckerberg não soube tratar adequadamente os vários escândalos que envolveram a rede social ao longo do ano, o grupo de acionistas pretende substituí-lo por um conselheiro independente. A proposta deverá ser votada na reunião anual de acionistas da empresa, em maio de 2019.



"O Facebook desempenha um papel relevante na nossa sociedade e economia. Por isso deve agir com mais responsabilidade e transparência", disse Stringer.



A possibilidade de Zuckerberg vir a ser afastado da liderança do Facebook é pequena, até porque está protegido por uma estrutura acionista que muitos comparam a uma ditadura e que, segundo a própria empresa, "isola o conselho de administração e gestão de pressões de curto prazo".