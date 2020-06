Mansão do ‘Big Brother’ à venda por 6,5 milhões de euros

A rrendada pela TVI até ao final do ano, a casa onde está a decorrer a atual edição do ‘Big Brother’, na Ericeira, no concelho de Mafra, voltou ao mercado e está agora à venda por 6,5 milhões de euros, confirmou o CM junto da agência imobiliária responsável pelo negócio.









Considerada a mansão tecnologicamente mais avançada do País, a Kasa do Futuro, como é chamada, é propriedade do ex-treinador do FC Porto Carlos Azenha. Inaugurada em 2009, a mansão tem cerca de 900 metros quadrados, inseridos num terreno com um total de 6 mil metros quadrados, com vista privilegiada para a praia de Ribamar. Além da casa, inclui ainda um piscina, ginásio, sala de jogos, furo de água próprio, campo de futebol e projetor e tela de cinema no exterior. Algumas destas funcionalidades têm sido utilizadas pela produção do reality show da TVI, outras foram escondidas dos concorrentes e telespectadores.

No início do ano, esta foi a casa escolhida pela TVI para acolher este ano o ‘BB’, que pela primeira vez não se realizou na casa montada nos estúdios da Venda do Pinheiro. Ao que o CM apurou, a casa deverá continuar a ser palco do reality show apresentado por Cláudio Ramos até ao fim do ano. A atual edição do formato deverá terminar no fim de julho mas o canal de Queluz de Baixo tem em cima da mesa a possibilidade de continuar a apostar no ‘BB’, com uma nova edição já em setembro. Desta feita, Cláudio Ramos deverá enfrentar Cristina Ferreira, que prepara a estreia nos serões de domingo da SIC com um concurso de talentos musicais.