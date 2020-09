O programa desportivo ‘Pé em Riste’, da CMTV, vai passar a ter um novo comentador às segundas-feiras. Ao painel, composto por Aníbal Pinto (FC Porto) e Jaime Antunes (SL Benfica), junta-se agora Manuel Macau Ferreira, em defesa do Sporting. Aos 63 anos, o advogado e antigo jogador dos leões faz assim a sua estreia na televisão. “É curioso ir participar num programa chamado ‘Pé em Riste’, porque nunca na minha carreira de futebolista vi sequer um cartão amarelo”, ironiza o antigo jogador verde e branco, que vai defender as cores do seu clube do coração. “Não procuro as luzes da ribalta e aceitei este convite orque gosto do meio e das pessoas e depois porque é uma forma singela de homenagear o meu pai [Manuel Justino Ferreira], um comunicador fora de série e um grande sportinguista”.









Advogado de formação e profissão, Macau Ferreira começou a jogar no Sporting aos 15 anos depois de ter deixado a terra natal, Montemor-o-Novo, e foi “campeão de juniores na época 73/74 num jogo contra um FC Porto que tinha então Fernando Gomes como capitão de equipa”, recorda. Aos 25 anos, já ao serviço de Lusitano de Évora, teve uma lesão grave que acabou por ditar o final da carreira. Apesar dos conselhos médicos, jogou nos veteranos do Sporting durante mais 30 anos, até aos 57.

Manuel Macau Ferreira é o mais recente reforço da CMTV depois dos já anunciados Rodolfo Reis (‘Golos’) e Manuel Queiroz (‘Liga D’Ouro’). Para Carlos Rodrigues, diretor-executivo do CM e CMTV, “trata-se do reforço dos painéis de análise futebolística. Reforço esse que vai no sentido do que o nosso público nos pede. A análise do futebol na televisão tem um papel-chave para a sociedade, papel esse ainda mais relevante nestes tempos atribulados que atravessamos. O nosso objetivo é reforçar liderança da informação desportiva que conquistámos há mais de três anos”, afirma.