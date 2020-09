As emoções vão estar ao rubro na CMTV, com novos comentadores desportivos a prometerem discussões acesas e polémicas quando o assunto é futebol. É já esta sexta-feira à noite que três vozes jornalísticas antecipam com Paulo Futre as emoções do fim de semana: Octávio Lopes (CM), João Malheiro (Benfica) e Manuel Queiroz. O jornalista do Porto deixa a TVI para reforçar a equipa de comentadores. “Vou para a CMTV porque gosto do debate sério, livre, às vezes duro”, diz Queiroz.













Domingo, Rodolfo Reis, antigo capitão do Porto, junta-se a Calado (Benfica), Octávio Machado (Sporting) e Sérgio Krithinas (’Record’) para fazer a sua análise da jornada. Depois, à terça, Calado regressa ao painel com Fernando Mendes (Sporting), Jorge Amaral (FC Porto) e Bernardo Ribeiro (’Record’), no ‘Liga D’Ouro’.

A CMTV continuará a acompanhar as partidas dos três grandes. No caso do Benfica - que esta sexta-feira joga com o Famalicão, às 19h00 - Diamantino junta-se a Calado, Fernando Mendes e Jorge Amaral, com o videoárbitro Marco Pina a analisar em tempo real as decisões jogada a jogada. Nos jogos do FC Porto e Sporting, Fernando Mendes, Jorge Amaral e Marco Pina formam o plantel.