Marcelo elogia iniciativa patriótica do CM e da CMTV

Chefe de Estado recebeu propostas dos portugueses para que tragédia dos incêndios de 2017 nunca mais se repita.

Por José Castro Moura | 21:50

Depois do governo e do parlamento, a moção ‘CM Não Esquece!’ chegou às mãos do Presidente da República, esta sexta-feira, no Palácio de Belém, pelo diretor-geral do CM/CMTV, Octávio Ribeiro.



Uma iniciativa classificada como patriótica por Marcelo "porque é uma causa essencial que deve mobilizar os portugueses, as autoridades, nacionais e locais, instituições públicas e privadas. Segundo o Presidente, esta iniciativa revela atenção a uma questão fundamental em democracia que é a "participação popular".



"Estarmos juntos contra os incêndios, é essencial" acrescentou Marcelo elogiando a oportunidade da entrega do documento, numa altura particularmente "sensível" agora que as temperaturas começam a subir aumentando o risco de fogos.



Depois da tragédia de 2017, com mais de 100 mortos e 500 mil hectares ardidos, o CM recolheu propostas dos portugueses para evitar novas catástrofes e debateu-as em todo o País, dando origem à moção já entregue a todos os órgãos de soberania.



O documento propõe penas mais pesadas para os incendiários, vigilância do território e intervenção dos militares, ordenamento florestal, mais desenvolvimento económico para as regiões do Interior, limpeza das matas, aposta na educação, formação e sensibilização das populações.