Depois de uma longa disputa entre a SIC e a TVI, que teve um desfecho polémico, com a estação de Cristina Ferreira a afirmar que nunca teve interesse em contratar Marco Paulo, o cantor estreou no último sábado o seu novo programa das tardes e logo no arranque derrubou a concorrência. No dia de estreia na SIC, ‘Alô Marco Paulo’, o formato intimista em que o cantor abre as portas de sua casa, liderou durante as quatro horas de emissão e deixou para trás os habituais vencedores deste horário de sábado: Ruben Rua e Maria Cerqueira Gomes, com o programa ‘Em Família’, na TVI.Marco Paulo alcançou um share de 19,4% e foi acompanhado em média por 566 mil telespectadores, enquanto a dupla concorrente não foi além dos 15% de share e foi vista por 435 mil pessoas. Uma aposta certeira para Daniel Oliveira, que procurava uma solução para as tardes de sábado.