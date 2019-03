Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Margarida Vila-Nova já grava para a nova série da RTP, ‘Luz Vermelha’

Atriz está de volta à estação pública com uma série sobre as Mães de Bragança.

Por Hugo Alves e Sónia Dias | 01:30

Já arrancaram as gravações de ‘Luz Vermelha’, a série da RTP que conta a história do movimento popular que ficou conhecido como Mães de Bragança. Num dos principais papéis está Margarida Vila- -Nova, que regressa à estação pública depois de ter protagonizado a novela ‘Paixão’, na SIC.



‘Luz Vermelha’ gira em torno de um grupo de mulheres portuguesas que se organizou em Bragança, em 2003. Tudo começou com um abaixo-assinado a pedir ajuda às autoridades para salvar a cidade de uma "onda de loucura" provocada pela chegada de imigrantes brasileiras para trabalhar em bares de alterne. Ao verem os seus casamentos em risco, assim como o sustento de várias famílias, quatro mulheres que se autointitularam Mães de Bragança decidiram agir e avançaram com a petição, que acabou por ser assinada por centenas de pessoas.



Um caso inédito de coragem que levou a polícia a realizar dezenas de rusgas, que resultaram no encerramento de casas de alterne, várias condenações e na repatriação de dezenas de brasileiras que se encontravam em situação ilegal.



Além de Margarida Vila- -Nova, também integram o elenco Sara Norte, Afonso Pimentel, Graciano Dias e Bruna Quintas. Para já, a série está a ser rodada em Lisboa, em estúdio, mas em breve a equipa viajará para norte. Ainda não há data de estreia prevista na RTP 1.



É possível que antes de ‘Luz Vermelha’ a estação pública apresente ‘Sul’, uma minissérie de dez episódios que foi exibida no Festival de Cinema de Berlim e que também é protagonizada por Margarida Vila-Nova. O realizador é o marido da atriz, Ivo Ferreira, de quem está separada.