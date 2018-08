Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Margarida Vila-Nova é uma vilã diferente

Espetáculo junta vários textos de William Shakespeare para nos dar uma nova versão de Lady Macbeth.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

A atriz Margarida Vila-Nova diz que foi em Macau, em conversa com António Pires, que disse que lhe apetecia voltar ao teatro de texto. O encenador há muito que sabia que a escritora e dramaturgista Luísa Costa Gomes sonhava com a ideia de refazer o clássico 'Macbeth', de William Shakespeare. Juntaram-se as duas vontades e assim nasceu 'Macbeths', espetáculo que acaba de estrear nas Ruínas do Carmo, em Lisboa, onde pode ser visto até ao próximo dia 18.



"A Luísa [Costa Gomes] sempre achou que a figura de Lady Macbeth não era tratada com a profundidade e a atenção devida, que ela era - injustamente - tratada como a vilã da peça, como a obreira de todo o mal", diz António Pires. "Aqui não é assim. Recorrendo a outros textos, também de Shakespeare, damos uma nova perspetiva desta personagem e mostramos que ela, afinal, se limita a ajudar o marido em tudo o que ele quer. Que é, no fundo, o poder ilimitado", afirma o encenador.



'Macbeths' - que, se repetir o êxito dos espetáculos anteriores do Teatro do Bairro, nas Ruínas do Carmo vai esgotar sempre - é para ver de segunda-feira a sábado, às 21h30.



PORMENORES

Outros textos

O espetáculo integra excertos de 'Ricardo II', 'Otelo', 'Hamlet', 'Rei João', 'Como Queiram', 'Henrique V' e alguns sonetos.



Elenco jovem

Ao lado de Margarida Vila-Nova estão Cláudio da Silva, João Cabral e alunos finalistas da ACT - Escola de Actores.



Vários preços

O bilhete normal custa 16 euros, mas há bilhetes a 12 euros (jovens e idosos) e a 8 euros (amigos do Teatro do Bairro).