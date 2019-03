Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Matias Damásio canta na gala "Viva a Vida"

No sábado há música e prendas em Viseu.

08:54

Matias Damásio, um dos mais ilustres cantores angolanos da atualidade, vai estar em Viseu, no sábado, na Gala ‘Viva a Vida’.



O cantor de música popular e romântica junta-se a Marco Paulo, Pedro Abrunhosa, April Ivy, Miguel Gameiro, Fado Lelé e Diana Lima.



Vai ser uma tarde de festa no Multiusos, com transmissão em direto na CMTV.



A Gala ‘Viva a Vida’, onde se celebra, mais uma vez, a natalidade, vai contar com famílias dos concelhos com poucos nascimentos.



O CM e a CMTV acarinham os bebés convidados com a oferta de um cabaz recheado com produtos no valor de 200 euros.