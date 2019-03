Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pedro Abrunhosa estreia-se na festa 'Viva a Vida' em Viseu

Marco Paulo e Matias Damásio também vão subir ao palco em Viseu.

A cidade de Viseu recebe no sábado, dia 16, e com transmissão em direto na CMTV, mais uma edição da gala Viva a Vida, onde se celebra a natalidade, com muita música, prendas e surpresas.



O cartaz musical é de luxo. Pedro Abrunhosa, muito provavelmente um dos maiores escritores de canções em português, faz a sua estreia nesta gala.



Quem também marca presença é Marco Paulo, que se assume como o padrinho do evento. Matias Damásio, um dos mais ilustres cantores angolanos da atualidade, é outro dos artistas em palco.



Pelo palco do Pavilhão Multiusos vão ainda passar April Ivy, Miguel Gameiro, Fado Lelé e Diana Lima.



À música junta-se a animação e as surpresas.