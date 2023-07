A Media Capital comunicou na terça-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que “mantém o interesse na aquisição de 100% do capital social da Cofina Media [detém CM e CMTV]”, pode ler-se na nota.



A dona da TVI revela ainda que “assume o compromisso

de participar no processo de alienação do referido ativo que venha a ser promovido pela Cofina, organizado em modelo de leilão ou outro, e desde que pautado por regras objetivas e transparentes, mediante a apresentação de proposta que atribui à Cofina um Enterprise Value superior a 75 milhões de euros”.