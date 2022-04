O administrador executivo Luís Cunha Velho é o único dos nove membros do conselho de administração da Media Capital (dona da TVI e da produtora Plural Entertainment) - incluindo o presidente, Mário Ferreira -, a receber remuneração fixa: cerca de 228 mil euros.



Significa isto que a apresentadora Cristina Ferreira não ganhou qualquer salário enquanto administradora executiva do grupo no ano passado.









