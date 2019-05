Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Miguel descobre que o pai é gay em "Alguém Perdeu"

Juiz apanhado em motel com Sérgio ‘Bomba’.

09:17

Sem nunca aceitar a forma de ser do filho, Eduardo tenta esconder a todo o custo os encontros secretos que mantém com o prostituto Sérgio ‘Bomba’, mas aquilo que mais temia acontece e é surpreendido por Miguel.



Desconfiado de que o pai tem um caso com uma mulher, ao ouvir uma conversa telefónica em que Eduardo marcava um encontro num motel, decide ir atrás dele.



Miguel acaba por surpreender o pai e acusa-o de estar a enganar a mãe com uma amante. Eduardo fica descontrolado e tenta expulsá-lo do quarto.



Quando o consegue não fecha logo a porta e Miguel vê aparecer Sérgio em boxers a dizer que está pronto. Eduardo fica lívido e Miguel estarrecido ao perceber que afinal a amante do pai é um homem.



Miguel, que sempre sofreu pelo facto de o pai não aceitar as suas preferências sexuais, não esconde a surpresa. Eduardo não tem forças nem argumentos para contestar o filho, que se mostra desiludido.