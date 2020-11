Miguel Sousa Tavares comete gaffe em direto e é arrasado devido a entrevista a André Ventura na TVI

Miguel Sousa Tavares e a TVI foram arrasados nas redes sociais pela entrevista, de segunda-feira, ao líder do Chega André Ventura no ‘Jornal das 8’. “Vergonha”, “pseudo-jornalista”, “jornalixo” ou “nojo” foram alguns dos ataques ao canal e a Miguel Sousa Tavares, acusado de estar mal preparado e de não ter sido imparcial.Antes da entrevista já o jornalista tinha cometido a gafe de dizer que nesse dia o Covid-19 tinha matado mais pessoas (91) do que as estradas nacionais em 2019, quando na verdade os números apontam para 472 vitimas mortais de acidentes rodoviários no ano passado.