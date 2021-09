Morreu o ator português Pedro Efe. Tinha 78 anos

Morreu Pedro Efe, aos 78 anos. O anúncio da morte do ator foi dada pela Academia Portuguesa de Cinema, de quem Pedro era membro honorário."É com tristeza e pesar que partilhamos a notícia do falecimento de Pedro Efe, membro honorário da Academia Portuguesa de Cinema. Um verdadeiro "homem dos sete ofícios", Pedro Efe trabalhou, desde o início dos anos 70, nas mais diversas áreas cinematográficas: assistente de fotografia, assistente de produção, grupista, operador de steadycam, realização e produção de documentários e de filmes institucionais, e foi também intérprete em vários filmes", lê-se na publicação feita nas redes sociais em sua homenagem.