Música e elegância marcam Gala 'Sexy Vidas' da CMTV

Ao longo do verão, os portugueses aderiram em massa às votações para eleger os rostos mais sensuais do País.A gala Sexy Vidas decorreu na última terça-feira, no Casino Estoril. A festa não se fez apenas de vencedores e vencidos... A animação chegou ao som de Virgul, que conquistou os convidados ao interpretar êxitos, como o tema ‘Rainha’.Marta Viveiros e Francisco Penim foram os grandes anfitriões da festa mais aguardada do ano. A dupla de apresentadores dabrincou e deixou a sala bem animada. A música voltou a palco pela voz de Diogo Piçarra. O artista trouxe o amor ao escolher os temas ‘Paraíso’ e ‘Coração’ e não desiludiu.Um dos momentos mais quentes da noite foi protagonizado por April Ivy. A namorada do jogador Rúben Dias, que também estava a concurso, surpreendeu todos os presentes com a sua voz e passos sensuais.A emoção reinou com Octávio Ribeiro, diretor-geral doe da, ao discursar para a sua equipa. "Crescemos muito. Temos feito números extraordinários e tal só é possível graças à equipa que faz a, que acreditou neste projeto desde o início. Parabéns a todos", destacou.Os The Gift foram os últimos a subir a palco para fazer descer o pano de uma festa surpreendente.