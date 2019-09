Sensualidade marca noite de emoções na Gala 'Sexy Vidas'

O Casino Estoril foi palco da gala mais sexy do País, que reuniu diversas figuras do panorama nacional. Foram muitas as caras conhecidas que deslumbraram na passadeira vermelha do evento, numa noite repleta de glamour que distinguiu as personalidades mais sensuais do ano em diferentes categorias.Fernanda Serrano e Lourenço Ortigão foram os grandes vencedores da noite e conquistaram o galardão de personalidade mais sexy na categoria de televisão, brilhando naquela que foi uma noite recheada de elegância e emoção."Todos gostamos de nos sentir elogiados. Este prémio faz com que mulheres em situações similares à minha pensem que isto não é o fim de algo, mas sim o início de algo", disse a atriz quando recebeu o prémio, mostrando que vive uma fase bastante serena após ter assinado o divórcio.Também Lourenço Ortigão, que conquistou pela primeira vez o troféu, fez questão de agradecer ao público, que considera ser uma chave importante ao longo do seu percurso profissional: "É uma grande honra representar o público que gosta de mim."A atriz Joana Duarte e o modelo João Santos conquistaram o prémio na categoria Sexy Net. Durante a cerimónia, a atriz subiu ao palco e fez questão de oferecer o prémio à sua concorrente Sharam Diniz.Um momento bastante aplaudido pelo público e em que a modelo luso-angolana e atriz não poupou nos elogios à colega.Vanessa Rebelo, mulher de Simão Sabrosa, estreou-se no passatempo e foi eleita a mais sexy na categoria Sport, e brilhou na cerimónia com a sua beleza e sensualidade. No setor masculino, foi Nuno Gomes a levar a melhor. Na ausência do ex-jogador, o troféu foi recebido pelo irmão, Tiago Ribeiro.Cuca Roseta foi a premiada na categoria Sexy Vidas e mostrou-se feliz.