Na guerra de audiências em horário nobre não existem grandes dúvidas sobre quem lidera no domínio da ficção nacional. Desde o início do ano que ‘Festa é Festa’ (TVI) tem vindo a conquistar cada vez mais telespectadores, empurrando as apostas da SIC para segundo lugar. Depois de perder a liderança com ‘Amor Amor’, a estação de Paço de Arcos tentou recuperá-la com ‘Por Ti’, mas está a ter dificuldades em fidelizar o público.









Entre 1 e 21 de abril, ‘Festa é Festa’, que já vai na terceira temporada, foi vista por uma média de 1 008 927 telespectadores e obteve um share de 21,46%, de acordo com dados da GfK. Isto quer dizer que a novela interpretada por Pedro Alves e Maria do Céu Guerra ganhou perto de 16 mil telespectadores em comparação com o mês anterior.

Quando estreou, a 7 de março, empurrando ‘Amor Amor’ para a segunda linha do horário nobre, ‘Por Ti’ ainda ameaçou o domínio de ‘Festa é Festa’, mas por pouco tempo. Depois de terminar março com uma audiência média de 920 736 telespectadores e 19,78% de share, a trama da SIC, protagonizada por Lourenço Ortigão e Filipa Areosa, é atualmente vista por uma média de 844 011 telespectadores e regista um share de 18,24% (resultado médio de 1 a 21 de abril).





Enquanto isso, ‘Amor Amor’ passou a competir diretamente com ‘Quero é Viver’ (TVI), com São José Lapa e Fernanda Serrano. As duas novelas têm andado taco a taco, embora a segunda tenha conseguido impor-se ao longo deste mês, registando uma audiência média de 776 614 telespectadores (19,68% de share), mais 83 899 pessoas do que ‘Amor Amor’.