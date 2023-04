A adaptação cinematográfica de ‘Super Mario Bros – O Filme’, que chegou às salas de cinema no passado dia 5, já conseguiu uma receita global de bilheteira de 465,7 milhões de euros. Os números fazem de ‘Super Mario’ a adaptação cinematográfica a partir de um videojogo mais bem-sucedida de sempre, ultrapassando ‘Warcraft’, película que conseguiu 401,9 milhões de euros nas bilheteiras.









O êxito não encontrou em Portugal uma exceção: o filme foi visto por mais de 120 mil espetadores nos primeiros seis dias de exibição.

Ora, este sucesso inequívoco poderá levar a Nintendo a apostar na adaptação de outros dos seus clássicos, como é o caso de ‘Donkey Kong’, ‘The Legend of Zelda’ ou ‘Metroid’.









Além da 'pole position' para a adaptação cinematográfica de um videojogo com maior sucesso, 'Super Mario Bros – O Filme' ocupa, agora, o segundo lugar no ranking da animação, tendo superado os resultados de bilheteira alcançados por 'Demon Slayer – Mugen Train: O Filme'. Até ver, no topo, permanece 'Mínimos 2: A Ascensão de Gru'.

De acordo com a revista norte-americana ‘Variety’, especialista em conteúdos relacionados com a Sétima Arte, ‘Super Mario Bros – O Filme’ está há décadas em desenvolvimento, devido à hesitação da Nintendo. A empresa temia que a ideia tivesse o mesmo fim ‘trágico’ que uma outra adaptação tentada em 1993 e que, na época, foi considerada um dos piores filmes da história do cinema. Mas, afinal, ‘Super Mario’ contrariou os piores prognósticos. As estimativas dos especialistas apontam para que o filme possa alcançar uma receita total superior a mil milhões de dólares (cerca de 915,5 milhões de euros).